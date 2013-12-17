Кличко, Тягнибок и Яценюк начали выступать со сцены Майдана (онлайн-видеотрансляция)

18:50, 17 декабря 2013
Политика
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Лидеры оппозиции Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Арсений Яценюк начали выступать перед участниками Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее они обещали, что сегодня вечером по итогам визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву они выступят перед митингующими на Майдане Незалежности в Киеве.

Первым начал свое выступление Кличко.

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