Кличко, Тягнибок и Яценюк начали выступать со сцены Майдана (онлайн-видеотрансляция)
18:50, 17 декабря 2013Политика
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Лидеры оппозиции Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Арсений Яценюк начали выступать перед участниками Майдана.
Как передает корреспондент УНИАН, ранее они обещали, что сегодня вечером по итогам визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву они выступят перед митингующими на Майдане Незалежности в Киеве.
Первым начал свое выступление Кличко.
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