На Майдане Незалежности находится более 10 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Майдане находится более 10 тыс. человек, посчитать их сложно, поскольку часть митингующих слушают концерт, часть ходят по Крещатику от здания мэрии и в обратном направлении.

По всей территории Майдана работает очень много пунктов питания как организованных участниками акции, так и организованных киевлянами.

Также ближе к мэрии устанавливают еще одну большую палатку. Со сцены Майдана призвали людей быть бдительными сегодня и завтра и не расходиться на ночь, поскольку есть подозрение, еще перед визитом Президента Виктора Януковича в Россию 17 декабря власть может прибегнуть к разгону Майдана, чтобы использовать это, как аргумент в переговорах с руководством РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Майдане состоялось Народное вече «День достоинства», в котором приняли участие сотни тысяч человек.