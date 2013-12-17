Итоги визита Януковича: газ по $268,5 и кредит в $15 миллиардов

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали дополнение, которое дает возможность "Газпрому", что он и намерен делать - продавать Украине газ по цене 268,5 доллара за тысячу кубов. Сейчас эта цена около 400 долларов была", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам заседания российско-украинской межгоскомиссии, сообщают РИА Новости.

Путин также добавил, что Россия готова идти навстречу Украине в газовой сфере, предстоит выработать эффективную и долгосрочную схему взаимодействия, а также перейти от дискуссии о цене на газ к прагматичной кооперации.

Виктор Янукович прокомментировал подписание дополнения, выразив надежду на обеспечение прозрачности условий работы украинской газотранспортной системы.

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"Мы, конечно, затронули газ - наш больной вопрос. Я абсолютно согласен с тем, что здесь идет вопрос не только о ценообразовании. Ценообразование - это продукт нашей совместной работы. В перспективе мы, конечно, должны думать, как нам выстроить совместную работу, которая бы создавала мотивацию для двух сторон. Я имею в виду, создать условия для прозрачности работы украинской газотранспортной системы", - сказал Президент.

Также Россия разместит 15 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в суверенные еврооблигации Украины в 2013 и 2014 годах.

Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это будут еврооблигации, часть в этом году, часть в следующем. Меньшая, естественно, в этом году", - сказал Силуанов

При этом Владимир Путин заверил, что вопрос вступления Украины в Таможенный союз не обсуждался.

"Хочу всех успокоить, сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Украины Виктором Януковичем.