Томбинский считает унизительной зависимость Украины от цены на газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания дискуссионного клуба сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в Украине Ян Томбинский.

Он сообщил, что “нация, которая насчитывает 46 миллионов, у которой есть столько ресурсов и возможностей, очень жаль, что вся суверенность нации зависит от цены на одно сырье, от стоимости на газ. Таким образом, суверенность Украине зависит от небольшой суммы поддержки от МВФ, но это унизительный фактор для страны и всего народа”.

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Также он отметил, что «нам как партнерам Украины» нужно сделать все, чтобы определить долгосрочный стабильный способ разрешения ситуации. «Как помочь экономике Украины быть более устойчивой к предстоящим кризисам, потому что в прошлые десятилетия не нашли эффективного способа усиления суверенитета и экономики Украины. В экономических терминах Украина является одной из стран, проигравшей Европе. А если сравнить ВВП с 2010 по 2012 год, мы можем увидеть, сколько времени и возможностей было упущено. Встает вопрос, стоит ли нам продолжать так и в дальнейшем, или мы сможем найти другую модель работы. Можем ли мы найти другой способ как помочь Украине в долгосрочной перспективе к новым стандартам в экономике, потому что если экономика улучшится, будут лучше стандарты национальной безопасности, лучше стандарты для жизни людей”, - отметил посол.