Вопрос вступления Украины в ТС не обсуждался - Путин

17:23, 17 декабря 2013
Политика
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Москва и Киев не обсуждали вступление Украины в ТС на заседании межгоскомиссии.

Янукович не обсуждал с Путиным вопрос вступления в Таможенный союз, фото пресс-службы президента России

Москва и Киев не обсуждали идею вступления Украины в Таможенный союз на заседании межгосударственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Хочу всех успокоить, сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Украины Виктором Януковичем, сообщают РИА Новости.

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