Вопрос вступления Украины в ТС не обсуждался - Путин

Москва и Киев не обсуждали идею вступления Украины в Таможенный союз на заседании межгосударственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Хочу всех успокоить, сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Украины Виктором Януковичем, сообщают РИА Новости.