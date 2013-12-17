Вопрос вступления Украины в ТС не обсуждался - Путин
17:23, 17 декабря 2013Политика
3612 0
Москва и Киев не обсуждали вступление Украины в ТС на заседании межгоскомиссии.
Янукович не обсуждал с Путиным вопрос вступления в Таможенный союз, фото пресс-службы президента России
Москва и Киев не обсуждали идею вступления Украины в Таможенный союз на заседании межгосударственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Путин: цена российского газа для Украины снижена до $268,5
"Хочу всех успокоить, сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Украины Виктором Януковичем, сообщают РИА Новости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter