Россия даст Украине 15 миллиардов долларов

Россия разместит 15 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в суверенные еврооблигации Украины в 2013 и 2014 годах.

Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Это будут еврооблигации, часть в этом году, часть в следующем. Меньшая, естественно, в этом году", - сказал Силуанов, сообщают РИА Новости.