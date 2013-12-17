Россия даст Украине 15 миллиардов долларов
17:35, 17 декабря 2013Политика
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РФ купит евробонды Украины на $15 млрд в 2013 и 2014 годах.
Янукович получил от Путина 15 миллиардов долларов, фото пресс-службы президента РФ
Россия разместит 15 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в суверенные еврооблигации Украины в 2013 и 2014 годах.
Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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"Это будут еврооблигации, часть в этом году, часть в следующем. Меньшая, естественно, в этом году", - сказал Силуанов, сообщают РИА Новости.
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