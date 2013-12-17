Путин: Надеюсь, мы с Украиной сможем решить наиболее чувствительные вопросы

Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что в ходе встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем удастся продвинуться вперед в переговорах по наиболее чувствительным вопросам в отношениях двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин заявил во вторник на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Я очень рассчитываю на то, что мы сможем продвинуться в решении наиболее чувствительных для нас вопросов», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Украина остается для России стратегическим партнером.

«Украина без всяких сомнений, в полном смысле этого слова, наш стратегический партнер и союзник», - сказал Путин.

При этом он отметил, что за два последних года товарооборот между Украиной и Россией сокращается: в 2012 г. - на 11%, в 2013 г. - уже на 14,5%.

«Настало время предпринять энергичные действия для того, чтобы не только вернуться на уровень прежних лет, но и создать условия для движения вперед», - сказал Путин.

Он отметил, что на сегодняшний день есть возможность расширить сотрудничество, в частности, в энергетике, машиностроении, космической и авиационных сферах, а также в судостроении.

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«У нас сегодня есть все шансы укрепить нашу договорно-правовую базу в этом отношении и создать все необходимые условия, чтобы торгово-экономические связи между Россией и Украиной продвинуть вперед», - сказал Президент России.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина проходит шестое заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что во время 6-го заседания Межгосударственной комиссии Украина и Россия планируется подписать ряд документов, направленных на возобновления торгово-экономических отношений, важнейшие среди которых: Дорожная карта по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Российской Федерацией и Украиной на 2013-2015 гг.; Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации и мерах государственной поддержки по возобновлению серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями; Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса; Меморандум о намерениях по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленной политики Украины; Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины в сфере ядерной и радиационной безопасности; Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о совместных действиях по организацию строительства транспортного перехода через Керченский пролив; Протокол между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году.