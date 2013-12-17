Янукович предлагает экстренно увеличить товарооборот с Россией (видео)

Украина и Россия должны принять экстренные меры для увеличения товарооборота, который за последние 2 года упал почти на четверть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в начале встречи с Президентом России Владимиром Путиным в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

«То падение объемов взаимной торговли, которое у нас произошло за последние 2 года, мы об этом говорили с вами в Минске, а потом очень много в Сочи, оно требует сегодня экстренного вмешательства», - сказал Янукович.

Он также отметил, что для увеличения объемов торговли необходимо задействовать в полном объеме Договор о зоне свободной торговли СНГ.

«И я думаю, что эту работу мы с вами в ближайшей перспективе должны будем скоординировать и не только между нашими государствами — Россией и Украиной, но и с другими странами СНГ, чтобы в полной мере заработала у нас зона свободной торговли», - сказал Янукович.

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Он также отметил, что в 2014 году Украина, как председательствующая в СНГ, будет координировать работу в этом направлении.

Янукович также отметил, что Украине и России необходимо принимать кардинальные решения для организации совместного производства.

«Нам, конечно, нужно принимать кардинальные решения и мы можем целый ряд продукции, уже новой продукции, нового качества выпускать совместно на взаимовыгодной основе».

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

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