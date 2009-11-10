Путин надеется, что Таможенный союз заработает с 1 января

Премьер-министр России Владимир ПУТИН надеется, что Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана заработает с 1 января следующего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал на заседании Государственной пограничной комиссии.

«В самое ближайшее время мы планируем запустить механизмы Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Надеюсь, что они действительно заработают с 1 января 2010 года. Нормативно-правовая база должна быть окончательно отработана и должен быть начат перенос госконтроля на внешний контур единой таможенной территории», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что с 1 января по 1 июля 2010 года планируется запустить единые механизмы регулирования внешней торговли, ввести в действие Таможенный кодекс Союза, завершить перенос контрольных функций на внешнюю границу Беларуси, существенно облегчить контроль на российско-казахстанском участке границы.

По словам В.ПУТИНА, такая интеграция потребует более высокого уровня взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов государств-участников Таможенного союза.

«Только на основе единых согласованных подходов мы сможем создать эффективную систему госконтроля на внешних рубежах единой таможенной территории», - сказал он.

В.ПУТИН отметил, что существует очень много угроз на пути создания этого Союза, но если он будет создан – это станет реальной интеграцией на постсоветском пространстве. «Во всяком случае, Российская Федерация готова полностью пройти свой отрезок пути и выполнить все свои обязательства», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня премьер-министр РФ В.ПУТИН сообщил, что Россия, Беларусь и Казахстан на 95% согласовали условия создания Таможенного союза.