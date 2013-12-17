Медведев поздравил Азарова с днем рождения
12:18, 17 декабря 2013Политика
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Дмитрий Медведев поздравил Николая Азарова с днем рождения и обсудил с ним экономическое сотрудничество.
Медведев обсудил с Азаровым экономические вопросы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил по телефону главу правительства Украины Николая Азарова с днем рождения и обсудил с ним развитие торгово-экономического сотрудничества, сообщает РИА Новости.
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"Состоялся телефонный разговор премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Медведев поздравил Азарова с днем рождения и обсудил с ним вопросы торгово-экономического сотрудничества", - сообщила пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова.
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