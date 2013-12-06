Медведев заявляет, что Запад вмешивается во внутренние дела Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, какую цену готова заплатить РФ, чтобы не допустить европейскую интеграцию Украины.

«Со всеми этими проблемами должно разбираться украинское руководство и украинское общество, а не иностранцы, не Россия. Но и другие страны должны вести себя корректно», - сказал Медведев.

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При этом он подчеркнул, что Россия самым внимательным образом следит за тем, что происходит в Украине.

Он отметил, что в Украину приезжают представители некоторых стран на уровне министров иностранных дел и идут не на переговоры с властью или оппозицией, а идут в гущу политических событий, которые, по его словам, проходят в противоречии с существующими правилами организации митингов, и принимают в них участие.

«Я думаю, как бы чувствовали себя немецкие партнеры, если бы министр иностранных дел РФ взял бы и пошел бы на какое-нибудь сборище, которое проводилось с противоречиями немецкими правилами. Не думаю, что они бы посчитали это дружеским шагом», - сказал Медведев.

«Встречаться – да, участвовать, простите, это вмешательство во внутренние дела», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле посетил митингующих на Майдане Незалежности в Киеве.