Сегодня, 17 декабря, премьер-министру Украины Николаю Азарову исполняется 66 лет.

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Справка. Николай Азаров родился 17 декабря 1947 года в городе Калуга (Россия) в семье горного инженера Яана Робертовича Пахло, эстонца по национальности и россиянки Екатерины Павловны Квасниковой.

В 1970 году окончил МГУ по специальности геолог-геофизик.

С 1984 по 1995 года работал заместителем директора и директором Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела.

В 1994-1998 годах - народный депутат Украины второго созыва.

1996 - 2002 годах - Председатель Государственной налоговой администрации Украины.

С 2002 года занимает различные должности в правительстве, в том числе министра финансов и и.о. премьер- министра, с 11 марта 2010 года - премьер-министр Украины.