Клюев: То, что преподносят СМИ, во многом не соответствует действительности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции ПР Александр Ефремов сообщил, отвечая на вопрос журналистов по поводу протокола допроса председателя КГГА Александра Попова, что Клюев дал команду разогнать Евромайдан.

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По словам Ефремова, Клюев сказал: «То, что преподносят СМИ, во многом не соответствует действительности».

На уточняющий вопрос, кто же все-таки дал команду разогнать Евромайдан, Ефремов ответил: «У нас не было дискуссии по этому вопросу». По его словам, на этот вопрос должно ответить следствие.

Он также подчеркнул, что не знает, подлинны ли так называемые протоколы допросов подозреваемых в разгоне Евромайдана, которые появились в СМИ. При этом Ефремов напомнил, что должна быть соблюдена тайна следствия.

На вопрос журналистов, как фракция ПР встречала Клюева, Ефремов ответил: «Фракция встречала Клюева хорошо». Он добавил, что «его встретили аплодисментами».

«Андрей Петрович Клюев с момента создания нашей партии очень активно и в партийной составляющей, и в правительственной работал, он поддерживает хорошие контакты и с депутатским корпусом — нет ни одного человека, который мог бы обидеться на Клюева за то, что тот не отзвонился или не поднял трубку, когда к нему обращаются. Отношение к нему очень хорошее», - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября сотрудники "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Он также сообщил, что в ближайшее время подозреваемым в превышении власти будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

15 декабря «Украинская правда» опубликовала копии протоколов допросов Сивковича и Попова. Согласно этим документам, Попов и Сивкович якобы на допросах заявили, что в своих действиях в ночь на 30 ноября руководствовались указаниями Клюева.