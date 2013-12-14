Попов на допросе сказал, что выполнял распоряжение Клюева - СМИ

Экс-председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов на допросе в Генпрокуратуре по поводу событий на Майдане Независимости в ночь на 30 ноября рассказал, что выполнял распоряжение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева.

Как сообщает газета «Зеркало недели», в Генеральной прокуратуре 13 декабря начальником следственного управления, а также его заместителем были проведены допросы Попова, начальника киевской милиции Валерия Ковша и заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, в которых были взяты показания о событиях 29-30 ноября.

«Показания давались чиновниками именно в таком порядке. Затем была проведена очная ставка между подследственными», - отмечает издание со ссылкой на источник в ГПУ.

По информации источника, Попов сообщил следствию, что 29 ноября утром ему позвонил Клюев и поинтересовался степенью готовности елки, которую должны были установить на Майдане Независимости. Попов отчитался ему, что все идет по плану. Клюев потребовал установить елку сегодня же, а также сообщил Попову, что все дальнейшие указания ему будет давать Сивкович.

В конце рабочего дня заместитель секретаря СНБО прибыл в кабинет Попова для оперативного реагирования на ситуацию и пробыл там почти до 4 часов утра. Кроме того, в кабинете председателя КГГА находилось еще шестеро народных депутатов из фракции Партии регионов. Источник назвал лишь три фамилии - Эльбрус Тедеев, Нестор Шуфрич и Александр Егоров.

Как пишет издание, поздно вечером, по словам Попова, ему снова перезвонил Клюев, желая убедиться, что все команды для установки елки Попов отдал, и Михаил Кучук (заместитель председателя КГГА) готовится к установке елки со своими службами.

Ближе к четырем часам Сивкович отдал команду: «Пора готовить технику к завозу».

После этого Попов и Сивкович отдельно выехали из здания КГГА и прибыли в кабинет начальника киевской милиции Коряка.

Читайте также: Коряк не соглашался на применение силы против Евромайдану - Пшонка

По данным газеты, во время общения со следователем Попов сообщил, что за действиями коммунальщиков и "Беркута" на Майдане они наблюдали на мониторе видеонаблюдения, куда транслировалась информация с камер. Но камеры, по словам Попова, находились далеко от места событий, и насилия не было видно. Затем он поехал домой и только дома начал получать звонки с описанием кровавых событий.

В свою очередь Коряк дал показания следствию, что ему позвонил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко и приказал выполнять все команды Сивковича.

Заместитель секретаря СНБО, в свою очередь, по данным собеседника газеты, фамилию Клюева во время допроса ни разу не назвал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября сотрудники "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости.

Сегодня, 14 декабря, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 декабря Сивковичу, Попову, Коряку и Федчуку.