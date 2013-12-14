В оппозиции освобождение Попова назвали победой, но считают, что этого недостаточно

В «Батькивщине» заявляют, что освобождение председателя КГГА Александра Попова от должности - это победа Евромайдана над «нынешним тоталитарным режимом».

Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины» Юрий Одарченко выступая на Майдане, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации партии.

«Должностное лицо, которое является юридически ответственным за разгон мирного майдана 30 ноября этого года, не имеет морального права представлять столичную власть», - подчеркнул Одарченко.

По его словам, «мы неоднократно настаивали на том, что именно Александр Попов создал предпосылки для применения силы, когда обратился к МВД с просьбой помочь установить новогоднюю елку». «Именно он обращался в суд с требованием запретить проведение мирных мероприятий. Именно он запрещал своим сотрудникам выходить на работу, чтобы обвинить евромайдановцев в блокировании помещений КГГА. Сегодня это наша первая, но очень важная победа», - заявил депутат.

Одарченко отметил, что отставка председателя КГГА только начало: «Главное то, что все чиновники должны почувствовать – членство в Партии регионов больше не спасает. Пытаясь спасти себя, Янукович с легкостью «сдаст» всех, кто еще вчера гордо называл себя «своим».

В "УДАРе" считают, что наказание должностных лиц, непосредственно причастных к избиению студентов на Евромайдане, - первый, но недостаточный шаг к установлению справедливости.

«Сообщение Генеральной прокуратуры о должностных лицах, которые отдавали команду бить студентов, и реакция на это Президента свидетельствует: массовый мирный протест граждан на Майдане дает первые результаты. Власть вынуждена идти на уступки людям», - заявили в партии "УДАР".

"Но уступки эти пока – только первые необходимые, но недостаточные шаги для восстановления справедливости. Президент Янукович, отстранив конкретных должностных лиц, опосредствованно указал на реальных организаторов преступления 30 ноября. Ведь у каждого из названных лиц есть руководство, которое не могло не знать об этом преступлении", - считают в "УДАРе".

В партии отмечают, что непосредственный руководитель Владимира Сивковича – секретарь СНБОУ Андрей Клюев, и он обязан координировать вопросы, относящиеся к сфере национальной безопасности. «И если власть допускает зверства, подобные избиению студентов, – он должен нести ответственность, потому что не мог об этом не знать», - отмечается в заявлении.

"Вместе с наместником Януковича в Киеве Александром Поповым должен отвечать также премьер Николай Азаров. Незаконное решение возглавляемого им правительства спровоцировало инициативу граждан собрать Евромайдан. А он делает вид, что ничего не случилось. Еще и несет нелепицы и откровенную ложь перед свезенными в Киев бюджетниками, которым его правительство задерживает заработную плату и социальные выплаты", - отмечают в партии.

И, бесспорно, убеждены в "УДАРе", вместе с руководителями киевской милиции Валерием Коряком и Петром Федчуком должен отвечать их руководитель – министр внутренних дел Виталий Захарченко. «Без его ведома применение специальных сил милиции из нескольких регионов Украины невозможно. А если он утверждает, что это произошло – это значит, что он не контролирует ситуацию во вверенном ему министерстве, а следовательно не может оставаться министром», - подчеркнули в партии.

Названные властью лица, очевидно, несут свою меру ответственности за избиение людей и должны быть наказаны. При этом наказание не может быть символическим, а должно отвечать мере вины, говорится в заявлении.

Однако вместе с исполнителями преступления бесспорно должны ответить также его заказчики и организаторы, отметили в «УДАРе».