На перевыборах было больше случаев подкупа, чем в прошлом году - КИУ

Об этом в эфире 5 канала заявил председатель КИУ Александр Черненко.

«Если сравнивать выборы в этих округах летней давности и сегодня, принципиальное отличие в том, что и компания, и день голосования тогда проходил более - менее спокойно, потому что те люди, которые шли, олигархи, или просто засевали - они были уверены в своей победе, проблемы начались во время подсчета голосов на участках, а потом уже в окружных комиссиях. Сегодня провластные кандидаты с самого начала понимали, что эти округа для них не благоприятные. Соответственно, тот подкуп, который мы фиксировали во время кампании, гораздо больше, чем год назад. Потому что все хотят как-то решить проблему до подсчета голосов. А сработает это или нет - увидим», - заявил Черненко.

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Напомним, вчера в Украине происходили перевыборы в пяти "проблемных" округах , результаты очередных выборов в которых не удалось установить