Кандидат от Батькивщины заявил о фальсификации выборов

"Сегодня при содействии силовиков меня лишили возможности проконтролировать честность подсчета голосов", - написал он в своем Facebook, написал Украинская правда.

По словам члена Батькищины, более 30 участников избирательной кампании - международные наблюдатели , представители СМИ я лично и мои доверенные лица - не смогли добраться до избирательных участков" , поскольку его штаб были заблокированы за полчаса до подсчета голосов.

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"Призываю всех своих членов комиссий и наблюдателей от оппозиционных партий отказаться в дальнейшем участвовать в предложенном фальсификаторами сценарии. Пусть под лживым протоколом не будет нашей подписи " , - говорится в посте депутата.

Как сообщалось, народный депутат из фракции Батькивщина Сергей Соболев заявил, что на избирательном округе в Черкассах треть участков осталась без наблюдателей.

"Как сообщил Николай Булатецкий, в 19:30, когда из его штаба на участке должны выезжать наблюдатели и пресса, автомобили ГАИ заблокировали единственный выезд из штаба. Ровно через полчаса, в 20.00, выезд был разблокирован", - рассказал Соболев.

Он считает, что это должно лишить наблюдателей права попасть на избирательные участки, ведь, согласно закону, они должны это сделать к 20:00 - до завершения голосования.

Таким образом власти заблокировали возможность проверки подсчета голосов как минимум на трети участков в округе , отметил Соболев.

"По нашему мнению, это уже может быть серьезным основанием для признания выборов в 194- м округе недействительными", - заявил Соболев.