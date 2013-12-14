Сторонники Януковича готовятся к митингу на Европейской площади
10:45, 14 декабря 2013Политика
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Митинг начнется в 12:00.
В Мариинском парке продолжает находиться часть сторонников власти
Приготовления к началу митинга в поддержку курса Президента Виктора Януковича «Сохраним Украину» идут на Европейской площади в Киеве, акция должна начаться в 12 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Развернуто около десятка военных полевых кухонь, прибывших людей формируют в колонны. Место проведения мероприятия оцеплено сотрудниками внутренних войск и милицией, проезжую часть перегородили автобусы.
Ранее сторонники Президента обещали собрать на свою акцию около 200 тысяч человек.
Параллельно на Майдане Незалежности продолжается акция сторонников евроинтеграции Украины. Со сцены выступают музыканты.
В Киеве сейчас около 4 градусов мороза, ясная солнечная погода.
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