Из Севастополя в Киев на Антимайдан организованно отправились около тысячи человек

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской ГГА Владимир Яцуба на митинге перед отправкой поблагодарил уезжающих «за то, что откликнулись».

По его словам, «многие там не ждут вас, и меня не ждут». Как сказал Яцуба, в Киеве «хотят принимать решения без нас, но так не будет». Он предупредил: «обязательно будут провокации, поэтому севастопольцы должны держаться все вместе».

По информации председатель ГГА, «рукововодителем едет Федор Федорович Рубанов» (первый заместитель главы СГГА – УНИАН). Он также добавил: «Там есть штаб, который определит нам место и наши действия. Дислокация будет в районе Мариинского парка”.

Яцуба попросил уезжающих зарегистрироваться, «чтобы были списки у руководителей вагонов, старших». Глава города подчеркнул, что «самое главное, чтобы севастопольцы были самыми организованными».

Яцуба добавил, что «едут не только севастопольцы, едет весь Крым, едут юго-восточные области».

Народный депутат Украины Вадим Колесниченко, в свою очередь, заявил журналистам, что люди едут «в поддержку конституционного строя, законности и порядка. «Думаю, все пройдет мирно, хорошо», - сказал он. В подтверждение своих слов Колесниченко добавил: «Если видите, наши едут с шахматами, шашками, с гитарами».

Поезд отправился в Киев в 13.45. Часть людей поехали в Киев для участия в массовых мероприятиях на автобусах.

По информации Яцубы, в Киеве уже находятся 60 севастопольцев, и они расположены в районе Мариинского парка.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 декабря коммунальщики в присутствии работников правоохранительных органов неожиданно начали уборку снега на Европейской площади. На утро на площадь были завезены металлические конструкции для монтажа сцены. Сейчас Европейская площадь со всех сторон огорожена металлическим забором. Возле Украинского дома построена сцена.

Из разных регионов Украины поступают сообщения об организованной отправке людей для участия в митинге в поддержку Президента. Есть также сообщения, что людей заставляют ехать в Киев, грозя увольнениями. Судя по информации об отправке поездов и автобусов, сбор в Киеве намечен на субботу.