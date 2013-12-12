Сикорский: Польша не может внедрять реформы вместо Украины

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня в Сейме.

"Мы пытались сделать как можно больше для украинцев, но не можем ничего сделать вместо них. Мы не подпишем соглашение за Украину, так же, как не проведем вместо нее реформы", - сказал он.

Сикорский назвал очевидной необходимость учитывать сложную экономическую ситуацию в Украине и "беспрецедентное давление" на нее со стороны России.

По теме: Сикорский: Коррупция - одно из самых больших препятствий евроинтеграции

"Однако реформы, а не их избежание является единственным путем для укрепления Украины. Они также позволят воспользоваться дополнительной поддержкой, в том числе финансовой. Таковы условия международных институтов", - отметил он.

Польский министр подтвердил, что ЕС готовый подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, заметив, что польская власть считает партнером в переговорах действующую украинскую власть. "Мы не планируем разговаривать об Украине ни с кем другим, кроме ее представителей. Ожидаем движения украинской власти", - сказал Сикорский.