Сикорский: Коррупция - одно из самых больших препятствий евроинтеграции

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает коррупцию одним из наибольших препятствий для европейской интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в программе Fakty ро Faktach на польском телеканале TVN24 в воскресенье вечером.

"Не хотел бы быть плохим пророком, но боюсь, что коррупция может даже быть одним из ключей к нынешней ситуации. Вспомните мои слова", - сказал он.

Комментируя одно из своих сообщений в сервисе Twitter о "коррумпированной" украинской экономике, он назвал его очень деликатным описанием того, что в действительности происходит в Украине, отметив, что об этом говорят лидеры украинской оппозиции и сами украинцы.

"Они собственно хотят с этим бороться, для них Европа - это символ лучшего мира, в котором другие лучшие более честные правила, которые бы сделали возможным выход Украины из этой олигархической системы", - сказал Сикорский.

Он напомнил, что Европейский Союз потому ставит одним из условий выделения финансовой помощи Украине проведение реформ, в том числе, направленных на борьбу с коррупцией.

"Евросоюз считает начало борьбы с коррупцией как одно из начальных условий даже для введения безвизового режима. Вы можете догадываться почему. Это в действительности очень серьезная проблема", - сказал он.