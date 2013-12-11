Гриценко опроверг информацию о введении в Киев войск
22:44, 11 декабря 2013Политика
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Экс-министр обороны Анатолий Гриценко опроверг информацию о якобы въезде в Киев со стороны Житомира колонны транспорта с военными.
Об этом он заявил корреспонденту УНИАН комментируя появившуюся в СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев.
"Я не подтверждаю эту информацию из своих источников", - сказал Гриценко.
Его удивило, "каким образом люди могли узнать, что эта колонна принадлежит министерству обороны, а не МВД".
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