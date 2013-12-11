Гриценко опроверг информацию о введении в Киев войск

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН комментируя появившуюся в СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев.

"Я не подтверждаю эту информацию из своих источников", - сказал Гриценко.

Его удивило, "каким образом люди могли узнать, что эта колонна принадлежит министерству обороны, а не МВД".