Смотрите на УНИАН онлайн-трансляцию круглого стола "План действий для страны"
13:05, 11 декабря 2013Политика
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Информационное агентство УНИАН вместе с Телевизионной службой новостей проводят круглый стол "План действий для страны".
В результате народного голосования, в котором приняли участие почти миллион украинцев, ТСН и УНИАН пригласили наиболее уважаемых представителей Украины для поиска путей выхода из ситуации, которая сложилась в государстве.
Трансляцию круглого стола "План действий для страны" также можно посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.
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