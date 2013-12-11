Смотрите на УНИАН онлайн-трансляцию круглого стола "План действий для страны"

13:05, 11 декабря 2013
Политика
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Информационное агентство УНИАН вместе с Телевизионной службой новостей проводят круглый стол "План действий для страны".

В результате народного голосования, в котором приняли участие почти миллион украинцев, ТСН и УНИАН пригласили наиболее уважаемых представителей Украины для поиска путей выхода из ситуации, которая сложилась в государстве.

Трансляцию круглого стола "План действий для страны" также можно посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.

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