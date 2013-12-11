Смотрите на УНИАН онлайн-трансляцию круглого стола "План действий для страны"

В результате народного голосования, в котором приняли участие почти миллион украинцев, ТСН и УНИАН пригласили наиболее уважаемых представителей Украины для поиска путей выхода из ситуации, которая сложилась в государстве.

Трансляцию круглого стола "План действий для страны" также можно посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.