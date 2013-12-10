МВД до сих пор проверяет действия "Беркута" во время разгона Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков.

“Еще не закончена проверка”, - сказал он.

По словам Бурлакова, соответственно, материалы проверки не переданы в органы прокуратуры для предоставления оценки действиям работникам милиции.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 часов утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Во время разгона получили телесные повреждения 79 человек, среди них 6 студентов, 4 журналиста, 2 иностранца и 7 милиционеров.