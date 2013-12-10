За разгон Евромайдана извинений мало, должна быть политическая ответственность - омбудсмен

После событий 30 ноября на Майдане Незалежности в Киеве извинений недостаточно, должна быть политическая ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

«После события (30 ноября - УНИАН), помимо уголовной ответственности тех, кто отдавал приказы и кто бил, должна быть политическая ответственность. Конституционные гарантии были нарушены. Составляющей есть и извинение министра, которого недостаточно. Составляющей есть и увольнение киевского главы (милиции Валерия Коряка – УНИАН), которой недостаточно. Должна быть дальнейшая политическая ответственность», - отметила Лутковская.

Она также отметила, что бойцы «Беркута» могли отказаться штурмовать Майдан Незалежности в ночь на 30 ноября.

«Теоретически, согласно Конституции, каждый человек имеет право отказаться от выполнения преступного приказа. Но другой вопрос – сколько было времени у сотрудников «Беркута», чтобы понять, стоит ли отказываться от выполнения этого приказа. Это выяснит следствие, которое начала Генпрокуратура», - добавила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.

1 декабря министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко извинился перед гражданами за действия “беркута” при разгоне Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября.

«Я хотел бы от себя лично и членов коллегии принести извинение за чрезмерное применение силы работниками милиции по отношению к участникам акции. Я хотел бы заверить, что действия милиции выходили за пределы обеспечения общественного порядка», - сказал Захарченко.

После жестокого избиения «Беркутом» участников Евромайдана в ночь на 30 ноября начальник ГУ МВД в Киеве Коряк заявил об отставке, но его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей до получения результатов служебной проверки действий сотрудников милиции во время разгона Евромайдана.

2 декабря Азаров во время встречи с послами заявил, что начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Коряка уволен.

В то же время, в МВД опровергли заявление Азарова об увольнении Коряка. Как сообщил 2 декабря заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк, “по состоянию на сейчас проверка еще не закончена. Наверное, ближе к концу вечера уже будут какие-то материалы, и завтра можно будет о чем-то говорить”.