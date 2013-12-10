Лукьянов считает глупейшей ошибкой разгон Евромайдана

Регионал пообщался с митингующими возле Дома профсоюзов, сообщает "Сегодня".

Кроме того, он отметил, что ждет Геннадия Москаля, который сейчас в штабе, а о встрече они договорились в эфире "5 канала".

Напомним, ночью 30 ноября "Беркут" жестко разогнал Евромайдан в центре Киева. 1 декабря в Киеве в ходе стычек митингующих и беркутовцев на ул.Банковой возле Администрации президента пострадали более 150 человек.