Лукьянов считает глупейшей ошибкой разгон Евромайдана
02:39, 10 декабря 2013Политика
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Депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов резко осудил разгон мирных демонстрантов 30 ноября, назвав его глупейшей ошибкой
Лукьянов считает глупейшей ошибкой разгон Евромайдана
Регионал пообщался с митингующими возле Дома профсоюзов, сообщает "Сегодня".
Кроме того, он отметил, что ждет Геннадия Москаля, который сейчас в штабе, а о встрече они договорились в эфире "5 канала".
Напомним, ночью 30 ноября "Беркут" жестко разогнал Евромайдан в центре Киева. 1 декабря в Киеве в ходе стычек митингующих и беркутовцев на ул.Банковой возле Администрации президента пострадали более 150 человек.
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