"Титушки" ушли от Представительства ЕС в Украине

Сейчас “ударовцы” продолжают находиться возле помещения Представительства ЕС в Украине и наблюдают за развитием событий.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром пресс-секретарь Представительства Евросоюза Давид Стулик написал в Facebook, что «титушки» заблокировали вход в здание Представительства ЕС в Украине. Он разместил фото, на котором видно, что около 20 человек с украинскими флагами стоят перед входом в Представительство на улице Владимирской, 101.

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Представители партии «УДАР» затем отправились к Представительству ЕС, чтобы разблокировать его.

В то же время, в столичной милиции отрицали информацию о блокировке группой граждан здания Представительства Евросоюза в Украине.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, по линии "102" от работников Представительства ЕС поступило сообщение о том, что группа граждан с государственными флагами Украины заблокировала вход в здание. "Оперативная группа, прибывшая по вызову, зафиксировала факт присутствия группы граждан под зданием Представительства ЕС и выяснила, что они протестуют против блокирования украинских админзданий. В то же время проход к зданию не заблокирован. На данное время наши сотрудники находятся возле представительства для обеспечения правопорядка", - отметили в ОСО.