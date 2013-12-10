Около тысячи человек продолжают митинг на Майдане Независимости

На Майдане преимущественно стоит молодежь, сообщает корреспондент ТСН.

Количество митингующих менялась в течение ночи и достигала 1-2 тысяч. Сейчас на Майдане находится около 1 тыс. человек. Ночь на Майдане прошла спокойно.

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Только что в социальных сетях появилась информация о том, что по улице Леси Украинки в сторону Майдана проехал автобус с бойцами внутренних войск.

Как сообщал УНИАН, во время уничтожения баррикад на углу улиц Лютеранской и Банковой в давке пострадало как минимум десять человек. Пострадавшие есть также в рядах силовиков.