Евромайдан в регионах: Вместе нас миллион

Наименее малочисленными акции протеста против недельной давности жестокой «зачистки» сотрудниками спецподразделения «Беркут» мирного Евромайдана, стали в центре и на востоке страны. Так, в Черкассах поддержать столичное Народное вече собралось около 300 человек. Примечательно, что люди вышли на митинг, несмотря на то, что в городе с 6 декабря запрещено проводить какие-либо массовые акции. В палатке перед Черкасским городским советом небезразличные жители города продолжают собирать теплые вещи, продукты, медикаменты и денежные пожертвования для киевского Евромайдана.

Аналогичная акция прошла и в Кировограде, где на центральную площадь Кирова вышло около 800 человек. Участники стихийного митинга сообщили, что не смогли поехать на «Марш миллиона» в столицу, поэтому собрались выразить свою поддержку Киеву в родном городе. По словам активистов кировоградского Майдана, только за один день 8 декабря им удалось собрать в помощь киевлянам 6,5 тыс. грн.

Около 500 человек поддержали Народное вече в Полтаве. Участники акции провели митинг перед зданием Полтавской областной государственной администрации. В руках они держали флаги Украины и ЕС, а также транспаранты: «Украина – это Европа», «Нет-бандитам во власти», «Я люблю Украину»... Главным требованием митингующих стало освобождение 14-ти «политических заключенных Евромайдана». «Эти люди стояли на Банковой или на Майдане мирно, а их посадили. Получается, что мы все здесь стоим, и нам могут дать два месяца тюрьмы», - заявил народный депутат от «Свободы» Юрий Бублик, выступая перед собравшимися.

С подобными призывами и плакатами «Отпустите наших детей» 8 декабря вышли на улицы и жители Сум. Около тысячи сумчан отдали свои подписи за отставку президента и правительства. Кроме того, в Сумах впервые с начала акций протеста прозвучало и предложение об отставке главы Сумской областной государственной администрации Юрия Чмыря. Участники митинга предложили жителям города бойкотировать магазины, принадлежащие членам Партии регионов. Присутствующие выразили поддержку «Маршу миллиона», проходящему в Киеве, и с воодушевлением восприняли информацию о том, что в столицу отправились тысячи жителей из городов и районов Сумской области.

Тем временем в Донецке митинг в поддержку киевского Евромайдана собралось вчетверо меньше людей, чем в Сумах. На одном из плакатов митингующих были изображены флаги Украины и ЕС, между ними знак равенства и этот рисунок сопровождался словами: «Донбасс пригнал ПоРожняк. Прости, Украина!». Участники акции заявили, что солидарны с Киевом и требуют отставки правительства и президента, а также выразили протест против «вмешательства президента России Владимира Путина в государственную политику Украины». Донецк, в качестве вклада в общее евромайдановское движение, собрал для киевлян много теплой одежды, лекарств и продуктов питания.

В свою очередь, Луганск собрал около тысячи митингующих в поддержку «Марша миллиона». Участники акции выразили свою поддержку киевскому Евромайдану, осудили избиение граждан 30 ноября и 1 декабря, призвав наказать виновных, и поддержали требования освободить задержанных. Кроме того, луганчане приняли решение бойкотировать Форум депутатов всех уровней, который проходит в Луганске 9 декабря.

Одной из самых многочисленных акций в поддержку «Марша миллиона» в Восточной Украине стал митинг в Днепропетровске. Три тысячи человек в парке им. Л. Глобы в центре города развернули плакаты: «Зупиніть кримінальну владу!», «Ми прагнемо змін», «Диктатурі — ні!» и другие. Участников акции также поддержали иностранные граждане под государственными флагами Грузии, Польши, Италии. Митингующие призвали к отставке министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, а также заявили о необходимости провести люстрацию украинских чиновников и руководителей правоохранительных органов. Кроме того, прозвучали призывы объявить бойкот провластным масс-медиа Днепропетровской области, которые, по мнению участников акции, искажают позицию местных евромайданов.

Но наиболее яркой акцией в поддержку Евромайдана отличился Харьков. «Маршем миллиона» для тысячи харьковчан стал концерт «Левобережный рок». Участники мероприятия пришли на площадь перед памятником Шевченко с флагами Европейского Союза и самодельными плакатами с надписями: «Таежный союз - это империя зомби», «Руки прочь от активистов Евромайдана», «Мы против таможенного Содома», «Украина - это я», «Без люстрации не будет свободной нации»...

Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, выступая перед участниками Евромайдана, выразил убеждение, что учитывая разгон киевской мирной акции, люди должны требовать отставки министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, а также привлечения к ответственности руководителя СНБО Андрея Клюева и руководства Службы безопасности Украины.

Участники харьковского Евромайдана выразили поддержку Народному вече в Киеве и приняли резолюцию, в которой в частности требуют восстановления евроинтеграционного процесса, наказания виновных в избиении мирных граждан 30 ноября и 1 декабря, возбуждения уголовного дела против министра внутренних дел, освобождения всех политических заключенных, отставки правительства, досрочных парламентских и президентских выборов.

Кроме того, из Харькова в Киев отправился автопробег в поддержку Евромайдана. Около 50 автомобилей, украшенных флагами ЕС и Украины, стартовали в столицу от площади Свободы. Участники автопробега повезли в Киев теплую одежду, продукты питания, а также картину «От Киевской Руси до Бандустана, от Ярослава Мудрого до Хама», на которой изображена эволюция украинской власти со времен Киевской Руси до сегодняшнего дня. Перед выездом с участниками автопробега провели инструктаж юрист и сотрудник ГАИ.

Не менее семисот участников собрались в поддержку Народного вече в Одессе на Приморском бульваре. Митингующие принесли с собой огромные плакаты: «Украина - в ЕС», «Про Таможенный союз молвить правду не боюсь: если вы - не стадо, вам туда не надо». Также на большом полотнище написано «Россия» и «ЕС». Напротив слова «Россия» - фигурная скобка, объединяющая три слова: «тирания, смута, упадок». Напротив «ЕС» также за фигурной скобкой – «стабильность, равноправие, процветание».

Промозглая погода и холодный ветер с моря не помешали участникам акции помолиться за всех, кто на Майдане в столице и высказать свою точку зрения по происходящим событиям в стране. Митингующие согревались горячим чаем, а несколько человек угощали присутствующих соленым салом и квашеными огурцами, принесенными с собой.

Самой малочисленной акцией в поддержку Евромайдана, пожалуй, стал митинг в Севастополе, на который вышло лишь несколько десятков сторонников евроинтеграции. Участники акции, в частности, осудили обращение депутата горсовета Севастополя Сергея Смольянинова к Президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину, а также отсутствие должной реакции на это со стороны депутатского корпуса. Кроме того, они осудили недавнее решение внеочередной сессии горсовета об обращении к руководству Украины с предложением, в частности, «внести коррективы во внешний курс в сторону Таможенного Союза». Участники акции скандировали «Севастополь – за Европу!» и «Банду — геть!».

Проведению данной акции попытались помешать активисты пророссийских организаций. Они также громко скандировали «Россия», «Севастополь» и другие лозунги. Одна из пророссийских активисток бросила в сторону проводивших митинг за евроинтеграцию несколько яиц. Ее действия пресекли милиционеры. Других инцидентов во время проведения акции не произошло.

Двумя тысячами митингующих поддержала «Марш миллиона» Винница. Мэр города Владимир Гройсман призвал руководство страны наказать виновных за применение силы во время разгона милицией митинга на Майдане Независимости в ночь на 30 ноября: «Мы хотим жить в нормальном европейском городе, мы хотим строить цивилизованное общество. Мы сегодня вышли, чтобы сказать, что нет места в нашей жизни для насилия, и те, кто его совершил, должны быть наказаны. Мы хотим жить по европейским принципам и ценностям. Винница в очередной раз демонстрирует пример, как можно цивилизованными и мирными мероприятиями демонстрировать свою принципиальную позицию».

Приблизительно столько же людей вышло на Евромайдан в Хмельницком. Участники акции потребовали возбудить уголовные дела против министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и других причастных к кровавому разгону столичного Евромайдана ночью 30 ноября, а также проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Кроме того, в Хмельницком была сформирована автоколонна из 15 машин, которая разъезжала по улицам города призывала горожан участвовать в акции протеста. Участники хмельницкой акции собрали более 25 тысяч гривен добровольных пожервований для отправки хмельничан в Киев.

Более двух тысяч людей поддержали Народное вече в городе Ровно. Участники акции приняли резолюцию, в которой требуют отставки действующей власти, местных чиновников, министра внутренних дел, вывода спецназа из столицы и освобождения политических заключенных. «Только после этих шагов может начаться диалог между властью и народом при возможном посредничестве международного сообщества», – отмечается в тексте обращения.

Кроме того, участники народного вече потребовали от власти подписать соглашение между Украиной и Европейским Союзам, становления парламентаризма путем возобновления Конституции 2004-го года, создания временного правительства, принятия нового избирательного законодательства, которое бы позволило народу Украины управлять государством, люстрации судей, прокуроров и милиционеров.

8 декабря на улицы города вышло и около четырех тысяч жителей Черновцов. На главной площади города участники студенческой забастовки выставили инсталляцию, которая символизирует современное состояние Украины: клетка из проволоки, на которой размещены желто-голубые флажки и разнообразные плакаты. Композицию дополнила металлическая сетка, на которую организаторы прикрепили свои прокламации и фото избитых в Киеве журналистов.

К участникам митинга присоединилась колонна предпринимателей с Калиновского рынка – крупнейшего бюджетообразующего предприятия Черновцов.

Значительно больше людей собралось на Народное вече в Ивано-Франковске. На Вечевом Майдане более пяти тысяч человек помолились за поддержку украинского народа и судьбу украинского государства. Мэр города Виктор Анушкевичус перед началом молитвы выразил от имени общины города солидарность с киевским Евромайданом. Участники молебна поблагодарили молодежь за стойкость и мужество, потому что «за ними будущее независимой и демократической Украины».

Молебном в поддержку «Марша миллиона» встретила воскресенье Львовщина. Около 10 тысяч львовян в молитве попросили Бога и украинских святых защитить Украину, ее независимость и свободу. После общей молитвы на Евромайдане началось вече, к которому присоединились более 15 тысяч человек. В отличие от предыдущих мероприятий львовского Евромайдана, где не было партийной символики, сегодня площадь возле памятника Шевченко и проспект Свободы заполонили партийные флаги с символикой «Батькивщины» и ВО «Свобода», также было установлено несколько агитационных палаток этих двух партий, в которых раздавали партийные газеты.

Также на вече было много государственных флагов Украины, красно-черных стягов и флагов с символикой ЕС.

В городе практически на всех зданиях были вывешены государственные флаги Украины, во многих витринах магазинов выставили новогодние елки, украшенные символикой ЕС. Львовяне повязывали на сумки и рукава желто-синие ленты и синие ленты с символикой ЕС.

Как отметил в своем выступлении на вече городской председатель Львова Андрей Садовый, «сегодня очень важно, чтобы мы стали на защиту каждого из нас». «В последнее время звучат разные угрозы городам, что прекратят финансирование, что будет тяжело. Пробуют пугать. Кого? Нас, галичан? Тюрьмы были, вывоз был, репрессии были. Мне кажется, что мы уже столько всего перетерпели, что мы только становимся крепче. Сегодня очень важно, чтобы мы стали на защиту каждого из нас. Никто не знает, что завтра может кому-то в голову прийти. Чтобы каждый львовянин, каждый украинец, который будет нуждаться в нашей помощи, нашей поддержке, чтобы мы его защитили, чтобы мы миллионным городом стали на защиту», - заявил он.

Кроме того, несколько сотен украинцев приняли участие в марше за европейскую интеграцию Украины в Варшаве. Сначала они провели митинг в центре польской столицы возле Королевского замка, после чего отправились к посольству Украины в Варшаве. На митинге, среди прочих, выступили председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тима, депутат Европейского парламента Павел Коваль, депутат польского Сейма от правящей в Польше партии «Гражданская платформа» (РО) Марчин Швенчицкий и ряд активистов, которые заявили о поддержке европейских стремлений украинцев.

«Поддерживаем сегодня тех, кто стоит на Майдане и призываем дать четкий сигнал тем, кто сидит в кабинетах в Брюсселе, Париже, Лондоне и кто может изменить эту ситуацию, чтобы не было поздно», - сказал Коваль.

Швенчицкий призвал европейских политиков согласиться на предоставление Украине помощи, которая могла бы быть использована для того, чтобы украинское государство внедряло необходимые европейские стандарты, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время, в Праге в поддержку «Марша миллиона» вышло несколько тысяч украинцев, живущих и работающих в Чехии. Митинг в поддержку требований украинского Евромайдана начался возле пражской церкви Святого Климента, дальше участники акции двинулись на мост Манеса, где образовали «живую цепь». Митингующие держали в руках флаги Украины и Евросоюза, а также лозунги на украинском и английском языке.