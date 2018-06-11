Евромайдан: Революция человеческого достоинства

Уже четвертое воскресенье центр Киева не узнать. Прогуляться в выходной день по Крещатику на Майдан, заглянуть под Администрацию президента, Кабинет министров и Верховную Раду, становится модным трендом. Впрочем, учитывая, что предыдущие воскресные «сборы» объединяли украинцев четкими внешними раздражителями, то нынешнее Народное вече, пожалуй, лучше всего характеризует фраза одного из лидеров оппозиции: «Это революция достоинства».

Действительно, 24 ноября народ протестовал против резкого геополитического разворота Украины, когда президент не подписал в Вильнюсе соглашение об ассоциации Украины и ЕС. В тот день на улицы Киева вышло около 100 тысяч граждан. Через неделю, 1 декабря, центр столицы заполонило вдвое больше протестующих. Украинцы вышли на главную площадь страны выразить негодование жестокой «зачисткой» мирного Евромайдана сотрудниками спецподразделения «Беркут» и требованием наказать виновных в избиении беззащитных студентов.

Когда же за неделю расследование инцидента не продвинулось ни на шаг, но было возбуждено ряд уголовных дел против самих митингующих, суды озвучивали для них вердикты, написанные «под копирку», в отставку не ушли ни премьер-министр страны, ни министр профильного ведомства, без приказа которого подобной «зачистки» не было бы вообще, у народа окончательно лопнуло терпение. В результате, вместо угасающего протестного энтузиазма, Киев получил еще более массовую акцию народного недовольства.

8 декабря неприятие, пожалуй, вызывало только название Народного вече — Марш миллиона. Во-первых, потому, что не один год почти с таким же названием проходят полностью санкционированные местной властью акции в соседней России. А украинцы как раз и выходят на улицы, чтобы не стать еще одним «субъектом федерации». Причем, бесконтрольно: сами организовались, сами вышли, не дожидаясь «отмашки» от оппозиции или разрешения от власти, и стоят, несмотря на отсутствие четкого плана действий. Во-вторых, потому, что «померзнуть на Майдане» украинцы выбираются не только в выходные и, что особо примечательно, не за политиков, коих в российских «маршах» - пруд пруди, вплоть до участия в московских акциях коммунистов.



Утром, еще на подходе к Майдану, на улице Крещатик, УНИАН встретил жену третьего президента Украины Виктора Ющенко — Екатерину Ющенко, с тремя детьми. Бывшая первая леди и дети, завернутые в украинские флаги, спокойно прогуливались по улице, а в громогласном скандировании с Майдана: «Отставка! Отставка!», мимолетно услышалось: «Ющенко! Ющенко!».В Киеве все иначе. Политики, конечно, присутствуют и даже выступают со сцены. Но их призывы находят поддержку в рядах митингующих только в том случае, если оппозиционеры озвучивают не привычную уже популистсткую «пургу», а то, что, действительно, хочет услышать площадь.

К счастью, это наваждение развеялось в одну секунду. Ведь нынешний протест никак не связан с кем-то из лидеров оппозиции. О ней напоминают только портрет экс-премьера Юлии Тимошенко, который развернули на пресловутой «кровавой» елке, и трио лидеров оппозиционных фракций, каждое выступление которых со сцены на главной площади страны, вызывает ощущение обращения, скорее, к этому портрету, чем к сотням тысяч митингующих на Майдане. Впрочем, за время противостояния, сцена на главной площади страны стала площадкой для выступлений не только представителей оппозиции. Поэтому их речи вызывают ажиотаж только тогда, когда совпадают с общим настроением участников акции протеста.

К примеру, призыв оппозиционеров заблокировать правительственный квартал подхватило несколько тысяч человек. В результате, участок улицы Грушевского перед зданием правительства был забаррикадирован, а митингующие установили несколько палаток. Также палатки и баррикады появились возле Администрации президента на улице Лютеранской.

К слову, на улицах Грушевского, Садовой и Шелковичной очень много правоохранителей. Доступ к административным зданиям с этих улиц для митингующих заблокирован. Кроме того, вдоль улицы Институтской расположился первый кордон, отделяющий участников Народного вече от так называемого «лагеря титушек». Второй кордон расположен в Мариинском парке, а на площади перед Мариинским дворцом — третья линия «охраны». Простому обывателю может показаться, что подобные охранные меры нужны для защиты «титушек» от разъяренной толпы митингующих на Майдане. Однако, на деле, оказывается, что участников регионального митинга просто стерегут, чтобы не убежали. Учитывая тот факт, что сбегать все же пытаются, эта версия не лишена логики.

Стоит также отметить, что, несмотря на блокирование административных зданий правительственного квартала, представители оппозиции всячески препятствуют возможным провокациям. Так, на подходах к Администрации президента с улицы Институтской установлено два кордона. Первый — возле верхнего выхода метро Крещатик, где охраной правопорядка занимается несколько сотен человек, бывших правоохранителей и афганцев. Они, при любой провокации, готовы за считанные секунды перекрыть улицу и предотвратить малейшие попытки штурмовать АП. Второй — непосредственно на пересечении улиц Банковой и Институтской. Тут установлено заграждение из металлических щитов и живой кордон участников мирной акции протеста. Они никого не пропускают на Банковую, аргументируя тем, что провокации и противостояния наподобие событий недельной давности, никому не нужны.

Впрочем, без агрессивной «разрядки» в этот день все же не обошлось. «Виновником торжества» стал памятник Ленину, установленный на пересечении Бессарабской площади и бульвара Шевченко. Около шести часов вечера несколько десятков человек в масках с помощью металлических тросов свалили памятник с пьедестала. Не обошлось без партийной символики ВО «Свобода», дымовых шашек и файеров. А милиции, в отличие от предыдущих дней протеста, когда Ленина охраняли и десятки сотрудников «Беркута», и простых милиционеров, сегодня вокруг памятника не было замечено вовсе.

После того, как монумент пал, на постаменте были установлены государственный флаг Украины и красно-черный стяг. В считанные секунды зеваки растянули гранитного вождя мирового пролетариата на сувениры. В частности, кисть руки гранитного Ленина отнесли на сцену Майдана. Лидеры оппозиции тут же «открестились» от попыток связать падение Владимира Ильича с радикальными призывами со сцены. Но представители ВО «Свобода» взяли вину на себя, назвав снос памятника «нелепым самоубийством».

Как бы там ни было, сегодняшний день продемонстрировал: либо украинцы и дальше отстаивают на площадях свое право на цивилизационный выбор и требуют перезагрузки власти, либо расходятся, и власть начинает закручивать гайки. Оппозиция должна обуздать свои амбиции и четче формулировать свой план действий. Власть — искать компромисс как с оппозицией, так и с представителями общественности. А каким будет выбор каждого — покажет следующая неделя.

Татьяна Урбанская