Царев просит СБУ запретить въезд ряду инострацев за помощь Майдану

Об этом на своей странице в Facebook пишет немецкий политолог Адреас Умланд, который оказался "черном списке".

Кроме того, об этом пишет и сам Царев в своем Twitter.

В предоставленных Умландом документах, авторство которых приписывается Цареву, говорится о том, что "дестабилизация ситуации в Украине" является спланированной.

В содействии разразившимся в Украине протестам Царев подозревает "зарубежных политехнологов и специалистов по протестной активности, чья деятельность превращается в угрозу национальной безопасности".

В предоставленном списке этих лиц фигурируют граждане РФ, США, Великобратании, ФРГ и Грузии. "К сожалению, я не сохранил второй лист документа, где были указаны имена еще нескольких граждан Грузии и Сербии", - пишет в своем посте Умланд.

Как сообщалось, Михаил Саакашвили, который оказался в списке, и делегация ЕНП посетили в субботу, 7 декабря, Украину, чтобы выразить свою поддержку Евромайдану.