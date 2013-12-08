В милиции насчитали 100 тысяч участников массовых акций в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Активисты заблокировали улицы в центральной части города и вставили там палатки.

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Так, перекрыто движение автотранспорта на перекрестках улицы Институтской с Банковой, Липской, Кловским спуском, также перекресток Лютеранской и Банковой, Лютеранской и Круглоуниверситетской, а также Шелковичной и Богомольца, перекрыты улицы Грушевского и Крепостной переулок.

При этом в МВД напомнили, что действия участников мирных собраний не должны нарушать права других граждан. А тех, кто блокирует движение, можно привлечь к уголовной ответственности.

Службу по охране общественного порядка в Киеве несут почти 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, лидеры оппозиции призвали участников Евромайдана начать пикетирование всего правительственного квартала.

Позже первый заместитель лидера партии ”Батькивщина” Александр Турчинов заявил, что весь правительственный квартал в центре Киева полностью находится под контролем сторонников евроинтеграции.

По его словам, сейчас построены баррикады и установлены палатки возле Кабмина, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шелковичная, на которых установлены также палатки и блокпосты.

Турчинов подчеркнул, что в правительственный квартал будут пропускать автомобили «скорой помощи» и технических служб.

Кроме того, Турчинов отметил, что нужно обеспечить круглосуточное дежурство по всему периметру Майдана.