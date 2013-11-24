В МВД насчитали около двух тысяч протестующих на Майдане

"По состоянию на 11 часов в центре Киева собралось около 2 тысяч человек, это участники разных акций. Всего в заявках указано общая цифра по Киеву участников массовых мероприятий в количестве 100 тысяч человек", - рассказали агентству в столичном главке милиции.

Как сообщалось, в мэрию Киева по состоянию на пятницу, 24 ноября, поступило 17 заявок на проведение массовых акций в воскресенье в центральной части города.

Корреспондент