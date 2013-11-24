В МВД насчитали около двух тысяч протестующих на Майдане

13:06, 24 ноября 2013
Общество
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По оценкам столичных правоохранителей, в Киеве на Евромайдане к 11:00 воскресенья собрались около двух тысяч участников разных массовых акций.

По состоянию на 11 часов в центре Киева собралось около 2 тысяч человек

"По состоянию на 11 часов в центре Киева собралось около 2 тысяч человек, это участники разных акций. Всего в заявках указано общая цифра по Киеву участников массовых мероприятий в количестве 100 тысяч человек", - рассказали агентству в столичном главке милиции.

Как сообщалось, в мэрию Киева по состоянию на пятницу, 24 ноября, поступило 17 заявок на проведение массовых акций в воскресенье в центральной части города.

Корреспондент

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