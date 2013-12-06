Олийнык назвал нелепым законопроект о роспуске "Беркута"

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Олийнык, комментируя заявления лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка о том, что оппозиция внесла в парламент законопроект о ликвидации спецподразделения МВД «Беркут».

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«Инициатива Арсения Яценюка по ликвидации спецподразделений – это бредовая идея, поскольку соответствующие подразделения, под другими названиями, есть во всех европейских странах. Это структуры и антитеррористические, и направленные на наведение порядка во время массовых беспорядков, и те, которые действуют для задержания особо опасных преступников. И главное, чтобы эти структуры действовали четко в соответствии с требованиями закона. Но лидеры оппозиции объявили революцию, и суть их революции – все разрушить. Впрочем, разрушив спецподразделения - «беркуты», «соколы», «грифоны», - оппозиционеры все равно будут вынуждены создавать соответствующие структуры, пусть и под другими названиями. Возможно, это будут «кролики», «зайчики» и тому подобное. То есть соответствующие спецподразделения будут существовать, если не под этим названием, то под другим. И название не имеет значения. Поэтому рекомендовал бы лидерам оппозиции почитать закон, где четко прописано, какая роль отводится каждому из спецподразделений в выполнении поставленных задач», - отметил народный депутат.

«Инициатива оппозиционеров направлена ​​не на четкое соблюдение правового порядка в государстве, а на разрушение, на запугивание, на то, чтобы парализовать тех правоохранителей, которые выполняют Конституцию и законы Украины. Но запугать тех, кто выполняет закон, невозможно. Главное, чтобы все действовали в рамках закона», - подчеркнул политик.

Олийнык также обратил внимание на то, что можно говорить о правовой оценке действий правоохранителей, но «любая попытка обнародовать списки правоохранителей, их данные, а также данные об их родных и близких, попытка натравить на них общество – абсолютно не соответствует евростандартам. Публикация таких данных – это преступление. Это уже не Европа. Это не то, чего требует площадь, это не евроинтеграция. И удивляют действия руководителей оппозиционеров, которые своим поведением демонстрируют, что ничего общего с евростандартами у них нет».

«Составление списков «врагов майдана» оппозиционерами напоминает действия Сталина по определению «врагов народа». У них схожие методы. Сталин так же исходил из сугубо своих рассуждений, чисто из своей субъективной точки зрения. И в этом смысле понятие «враг майдана» и «враг народа» перекликаются. Оппозиционеры выступают наследниками большевистской философии, от которой отказался мир, более того, они ее осовременивают», - отметил депутат.