Олийнык назвал нелепым законопроект о роспуске "Беркута"
Инициатива Арсения Яценюка по ликвидации спецподразделений – бессмысленна, ведь соответствующие структуры под другими названиями есть во всех европейских странах.
Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Олийнык, комментируя заявления лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка о том, что оппозиция внесла в парламент законопроект о ликвидации спецподразделения МВД «Беркут».
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«Инициатива Арсения Яценюка по ликвидации спецподразделений – это бредовая идея, поскольку соответствующие подразделения, под другими названиями, есть во всех европейских странах. Это структуры и антитеррористические, и направленные на наведение порядка во время массовых беспорядков, и те, которые действуют для задержания особо опасных преступников. И главное, чтобы эти структуры действовали четко в соответствии с требованиями закона. Но лидеры оппозиции объявили революцию, и суть их революции – все разрушить. Впрочем, разрушив спецподразделения - «беркуты», «соколы», «грифоны», - оппозиционеры все равно будут вынуждены создавать соответствующие структуры, пусть и под другими названиями. Возможно, это будут «кролики», «зайчики» и тому подобное. То есть соответствующие спецподразделения будут существовать, если не под этим названием, то под другим. И название не имеет значения. Поэтому рекомендовал бы лидерам оппозиции почитать закон, где четко прописано, какая роль отводится каждому из спецподразделений в выполнении поставленных задач», - отметил народный депутат.
«Инициатива оппозиционеров направлена не на четкое соблюдение правового порядка в государстве, а на разрушение, на запугивание, на то, чтобы парализовать тех правоохранителей, которые выполняют Конституцию и законы Украины. Но запугать тех, кто выполняет закон, невозможно. Главное, чтобы все действовали в рамках закона», - подчеркнул политик.
Олийнык также обратил внимание на то, что можно говорить о правовой оценке действий правоохранителей, но «любая попытка обнародовать списки правоохранителей, их данные, а также данные об их родных и близких, попытка натравить на них общество – абсолютно не соответствует евростандартам. Публикация таких данных – это преступление. Это уже не Европа. Это не то, чего требует площадь, это не евроинтеграция. И удивляют действия руководителей оппозиционеров, которые своим поведением демонстрируют, что ничего общего с евростандартами у них нет».
«Составление списков «врагов майдана» оппозиционерами напоминает действия Сталина по определению «врагов народа». У них схожие методы. Сталин так же исходил из сугубо своих рассуждений, чисто из своей субъективной точки зрения. И в этом смысле понятие «враг майдана» и «враг народа» перекликаются. Оппозиционеры выступают наследниками большевистской философии, от которой отказался мир, более того, они ее осовременивают», - отметил депутат.