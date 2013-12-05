В День Вооруженных сил Украины Евромайдан напомнит «Беркуту» о "самом высоком законе"

Завтра, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины общественность напомнит «Беркуту» об их «самом высоком законе».

Как сообщили УНИАН в пресс - центре Общественного сектора Евромайдана, активисты пройдут колонной по правительственным кварталам, останавливаясь возле бойцов «Беркута», чтобы напомнить им об их «самом высоком законе - безопасности народа».

Акция начнется в 12.00 возле верхнего выхода из метро Крещатик (ул. Институтская). Колонна пройдет по улицам Институтской, Шелковичной и Лютеранской.

Активисты украсят цветами щиты «Беркута» и зачитают обращение к бойцам, в частности напомнят официальный девиз спецподразделения «Безопасность народа - самый высокий закон».