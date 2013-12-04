К охране общественного порядка в Киеве привлечены Внутренние войска из других регионов

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе ВВ МВД Украины.

«Прибытие в Киевскую область из других регионов военнослужащих Внутренних войск МВД Украины обусловлено необходимостью замены тех военнослужащих ВВ , которые обеспечивают охрану общественного порядка сейчас в столице» , - говорится в сообщении.

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«Просим журналистов и граждан не нагнетать ситуацию и объективно оценивать необходимость обеспечения порядка во время массовых мероприятий, проходящих в Киеве», - отметили в пресс -службе.