К охране общественного порядка в Киеве привлечены Внутренние войска из других регионов
23:28, 04 декабря 2013Политика
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К охране общественного порядка в Киеве привлечены военнослужащие Внутренних войск из других регионов Украины.
Внутренние войска из других регионов заменят тех военнослужащих ВВ, которые обеспечивают охрану общественного порядка сейчас / Фото: vv.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе ВВ МВД Украины.
«Прибытие в Киевскую область из других регионов военнослужащих Внутренних войск МВД Украины обусловлено необходимостью замены тех военнослужащих ВВ , которые обеспечивают охрану общественного порядка сейчас в столице» , - говорится в сообщении.
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«Просим журналистов и граждан не нагнетать ситуацию и объективно оценивать необходимость обеспечения порядка во время массовых мероприятий, проходящих в Киеве», - отметили в пресс -службе.
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