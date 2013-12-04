Из Крыма в Киев выехали автобусы с бойцами внутренних войск
00:12, 04 декабря 2013Политика
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Из Крыма в Киев в воскресенье и вторник выехали несколько сот бойцов Внутренних войск МВД для обеспечения общественного порядка в украинской столице.
Из Крыма в Киев выехали автобусы с бойцами внутренних войск / Фото: vv.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник управления Крымского территориального командования ВВ МВД Николай Балан.
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«На войска поставлена задача – охрана общественного порядка, в том числе во время проведении массовых мероприятий», - отметил Балан.
По его словам, в Киев отправились бойцы нескольких подразделений, которые базируются в Симферополе и поселке Краснокаменка.
«В воскресенье отбыли 60 человек, остальные сегодня, после обеда. Выехали 18 единиц техники - это включая материально техническую, которая будет им нужна», - сказал Балан.
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