Школы рядом с Крещатиком перевели на дистанционное обучение

То есть, если родители по соображениям безопасности не хотят, чтобы их дети в это неспокойное время посещали школу, которая находится поблизости мест проведения массовых акций, они могут получать домашние задания через интернет. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Оксана Добровольская на аппаратном совещании КГГА, которое состоялось в среду, 4 декабря, в здании Печерской райгосадминистрации.

Режим работы учебных заведений столицы в сложившихся условиях был согласован с представителями Объединения родителей школьников города Киева. «По итогам совещания с родителями было решено также поручить охранным фирмам, которые обеспечивают порядок в учебных заведениях города, усилить свое внимание», – заявила Оксана Добровольская.

На аппаратном совещании КГГА обсуждались также другие проблемы обеспечения жизнедеятельности города в условиях массовых акций протеста. «Городская власть и я лично сегодня работаем над главным вопросом –обеспечением жизнедеятельности города в целом и в частности в местах массового пребывания людей. Мы делаем все, чтоб обеспечить нормальное функционирование столичной инфраструктуры и всех других сфер жизнедеятельности территориальной громады. К сожалению, захват здания Киеврады создал в этой работе определенные трудности. Женская часть сотрудников после событий 1 декабря, видя разбитые окна и входы в здание, просто побоялась выходить на свои рабочие места. Те работники, которые пришли в свои кабинеты, жаловались, что им приходится работать в ненормальных условиях. Поэтому было принято решение про организацию работы руководства и структурных подразделений Киеврады и администрации в помещениях районных госадминистраций, департаментов КГГА и коммунальных предприятий», – сообщил на аппаратном совещании глава КГГА Александр Попов.

В частности, прием граждан работниками управления по вопросам обращений граждан временно ведется в помещении Шевченковской райгосадминистрации по адресу ул. Б. Хмельницкого, 24.

Глава КГГА Александр Попов заявил, что будет делать все необходимое, чтобы избежать силового решения этой проблемы. В частности, для общего поиска приемлемого для всех сторон варианта руководство Киевской городской власти уполномочило своих сотрудников во главе с советником главы КГГА Александром Мазурчаком провести необходимые переговоры с митингующими, которые находятся в помещениях КГГА.

Попов выразил уверенность, что все стороны одинаково заинтересованы в том, чтобы функционирование городской инфраструктуры не прерывалось ни на мгновение. Чтоб работали детские садики, учебные, медицинские и все другие заведения и учреждения, чтоб люди своевременно получали зарплату и пенсию. Нужно создать такие условия, чтоб все киевляне и гости города могли безопасно чувствовать себя, находясь в столице, и демонстрировать свою гражданскую позицию, не нарушая действующего законодательства», – сказал Попов.