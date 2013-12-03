Пикет АП будет продолжаться, пока не будут выполнены требования Евромайдана - Яценюк

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что пикет под Администрацией Президента будет продолжаться, пока не будут выполнены требования протестующих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом он заявил пикетчикам возле АП.

«Пикет под Администрацией Президента будет продолжаться, пока требования не будут выполнены», - подчеркнул он.

«Ежедневно в 8 утра доносим до Виктора Януковича наше ключевое требование: указ об отставке Азарова и досрочные президентские и парламентские выборы», - сказал Яценюк.

Он отметил, что Президент «должен отменить свой визит в Китай и должен быть в стране». «В стране политический и экономический кризис. Януковичу не удастся спрятаться от разрешения этого кризиса», - заявил Яценюк.

Как сообщалось, лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко побывали в Администрации Президента. По словам Яценюка, на здании висит табличка «ремонтные работы», а в Администрации Президента никого нет, кроме охраны.

Участники Евромайдана сегодня днем отправились с главной площади столицы к Администрации Президента, чтобы требовать от Януковича отправить свои указом правительство Николая Азарова в отставку.

Лидеры оппозиции призвали митингующих полностью заблокировать все входы и выходы в Администрацию Президента.

На данный момент выставлены пикеты митингующих, которые блокируют движение автотранспорта к Администрации Президента.

Между тем большинство митингующих освободили улицы возле АП и вернулись на Майдан Незалежности. Сейчас там, по данным милиции, в акции принимают участие более 10 тыс. лиц.