В ЕС еще раз подчеркнули, что время встречи делегаций ЕС и Украины еще не согласовано

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге в помещении Еврокомиссии заявила Майя Косьянчич, представитель Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы согласуем место и дату встречи, о которой Президент Баррозу говорил с Президентом Януковичем, через дипломатические каналы. И когда это будет согласовано, мы об этом официально объявим", - сказала Косьянчич.

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Представитель Еврокомиссии Пиа Ахренкилде-Хансен, со своей стороны, отметила еще раз, что переговоры представителей Украины и ЕС будут касаться не текста самого Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, а лишь определенных аспектов их имплементации.

"Президент Баррозу сказал, что Еврокомиссия будет готова вести дальше обсуждение аспектов имплементации определенных элементов Соглашения, которое уже парафировано. Но не будет возобновления переговорного процесса с нашей стороны (относительно самого Соглашения об ассоциации - УНИАН)", - сказала Ахренкилде-Хансен.

Как сообщал УНИАН, о переговорах относительно имплементации отдельных аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС и Украины договорились в понедельник, 2 декабря, во время получасовой телефонной беседы Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Президент Украины Виктор Янукович.

3 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что украинская делегация 4 декабря должна отбыть в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Вечером 3 декабря представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич сообщила, что в ЕС пока не подтверждают визита украинской делегации.

Позже дипломатический источник в украинской миссии при ЕС сообщил УНИАН, что украинская делегация во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовиы приедет в Брюссель на переговоры, скорее всего, 16-20 декабря.

Однако сегодня, 4 декабря, премьер-министр Украины Азаров на заседании Кабмина вновь заявил, что украинская делегация сегодня выедет в Брюссель для проведения переговоров о продолжении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.