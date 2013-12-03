Завтра Украина проведет переговоры об ассоциации с Евросоюзом

Украинская делегация завтра, 4 декабря, должен отбыть в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Николая Азарова, которое размещено на сайте правительства.

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“Завтра наша делегация поедет в Брюссель, и мы продолжим переговоры, которые дадут возможность подписать Соглашение о европейской интеграции на выгодных для Украины условиях. Об этом договорился Президент, и сейчас эта делегация формируется”, - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что делегацию возглавит вице-премьер-министр Сергей Арбузов.