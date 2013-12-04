ЕС готов обсудить условия подписания СА с Украиной - советник Эштон

Косьянчич сообщила, что ЕС готов к подписанию соглашения об ассоциации.

"Мы надеемся, что поддержка евроинтеграции продемонстрированная большей частью украинского общества, станет фактором, который объединит политические силы страны. Мы открыты до обсуждения условий подписания соглашения", - сказала советник Эштон.

Она подтвердила, что идея обсуждения текста соглашения об ассоциации была предложена Президентом Украины Виктором Януковичем во время телефонного разговора с Жозе Мануэлем Баррозу, передает РБК-Украина.

"Мы подтвердили готовность принять у себя делегацию на достойном уровне. Мы готовы обсуждать различные аспекты имплементации соглашения об ассоциации и зону свободной торговли", - заявила Косьянчич, добавив, что на повестке дня будут стоять вопросы, которые вызывают беспокойство у правительства Украины.

Комментируя события на Майдане Незалежности в Киеве, советник Эштон сказала, что ЕС верит в то, что все гражданские права, в том числе на свободу выражения собственных мыслей, свободу медиа и мирных собраний граждан уважаются в Украине.

"Мы также верим в то, что все стороны должны воздерживаться от насилия или нападений на общественные и административные учреждения. Также должно быть проведено расследование применение силы милицией в ночь с пятницы на субботу", - считает Косьянчич.

"Я думаю, очень важно то, что украинская власть связалась со всеми политическими силами и таким образом нашла мирное политическое решение. Мы верим, что это - единственный выход Украины из сложившейся ситуации. Мы призываем все политические силы срочно установить диалог, который позволит найти такое решение, которое устроит все стороны", - резюмировала Косьянчич.

Как сообщалось ранее, вчера премьер-министр заявил в сессионном зале парламента о том, что в ближайшее время правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым отправится в Брюссель для продолжения переговоров о подготовке к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли.

Идею продолжить поиск компромиссного для Украины решения 2 декабря озвучил в телефонном разговоре с Жозе Мануэлем Баррозу Виктор Янукович.