В ведущих университетах мира призвали наказать виновных в разгоне Евромайдана

Профессоры, преподаватели и студенты Оксфорда, Кембриджа, Университета Лондона, Лондонской школы экономики, Гарварда, университетов Коламбии, Альтерты и Торонто призвали украинские власти найти и наказать виновных в применении силы во время акций протестов в Киеве.

Соответствующую петицию, текстом которой располагает УНИАН, составил преподаватель Оксфорда Уиллим Блейкер и ее уже подписали более сотни его коллег.

«Мы едины в требовании найти и привлечь к ответственности тех, кто инициировал и отдавал приказы применить агрессию против мирных студенческих демонстраций, - говорится в петиции. - Мы также будем требовать от наших правительств строить отношения с Украиной в соответствии с тем, как виновные в разгоне демонстрации понесут наказание».

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Подписанты петиции обратили внимание, что в своих действиях они исходят из непоколебимости принципа и права граждан на свободу слова и выражения своих взглядов. «Мы всячески осуждаем любое применение насилия, нарушающего это право. Мы требуем, чтобы украинское правительство гарантировало своим гражданам сохранение гражданских прав и свобод», - отмечается в петиции.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Это решение вызвало акции гражданского протеста по всей стране. В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.

1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября. Под Администрацией Президента произошли стычки митингующих и бойцов спецподразделения «Беркут». Столкновения были спровоцированы неизвестными провокаторами, которые не реагировали на призывы представителей оппозиции прекратить противостояние. Однако в ходе атаки «Беркута», в которой применялись слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки, пострадали и мирно настроенные митингующие, а также представители прессы.

Акции гражданского протеста продолжаются.