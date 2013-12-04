ГПУ допросила руководителя столичной милиции по делу о разгоне Евромайдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, Коряк сегодня был вызван на допрос в Главное следственное управление ГПУ в рамках открытого уголовного производства об избиении “беркутом” митингующих.

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Как сообщал УНИАН, после жестокого избиения «Беркутом» участников Евромайдана в ночь на 30 ноября начальник столичной милиции Коряк заявил об отставке, но его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей до получения результатов служебной проверки действий сотрудников милиции во время разгона Евромайдана.

На время отстранения Коряка от исполнения обязанностей начальником киевской милиции исполняющим обязанности руководителя столичной милиции назначен начальник ГУ МВД Украины в Киевской области Валерий Мазан.

2 декабря Азаров во время встречи с послами заявил, что начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Коряка уволен.

"После событий пятницы начальник ГУ МВД Киева уволен, а с остальными всеми сотрудниками проведена разъяснительная работа", - сказал премьер.

В то же время, в МВД опровергли заявление Азарова об увольнении Коряка.

Как сообщил 2 декабря заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ракушняк, “по состоянию на сейчас проверка еще не закончена. Наверное, ближе к концу вечера уже будут какие-то материалы, и завтра можно будет о чем-то говорить”.