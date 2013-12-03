Глава Сената Польши призвал украинскую оппозицию к сдержанности и диалогу с властями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Варшаве во вторник.

«Точно оппозиция не должна ставить условия, которые нельзя выполнить хотя бы для того, чтобы потом не иметь чувство проигрыша», - сказал Борусевич.

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«Есть однако, легально избранная власть, есть парламент, который не проголосовал за отставку правительства, и поэтому надо разговаривать с нынешней властью и не выходить за определенные пределы, также в делах агрессии» , - добавил он.

Борусевич отметил, что польские оппозиционеры были в значительно худшей ситуации , чем украинские сейчас, потому что им приходилось вести переговоры с коммунистами после введения чрезвычайного положения в Польше.

«Но мы сели за стол переговоров с генералами, чтобы вывести Польшу из очень сложной экономической ситуации», - сказал он, подчеркнув, что украинская экономика тоже находится в очень плохом состоянии.

Борусевич назвал единственно возможным выходом из ситуации взаимопонимание власти и оппозиции, отметив, что представители оппозиционных сил ”должны влиять на власть”.

Глава Сената также предостерег власти от силового решения конфликта.

«Для Украины было бы худшим массовое применение силы, ибо это закрыло бы для нее дорогу в Европу», - подчеркнул глава верхней палаты польского парламента.