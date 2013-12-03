Баррозу призвал власти Украины уважать права народа

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил в Берлине.

Он призвал также протестующих в Киеве к сдержанности.

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”Украинская власть должна уважать демократические свободы и право людей на демонстрации. В то же время мы обратились к протестующим, чтобы они продемонстрировали сдержанность”, - сказал президент Еврокомиссии.

”Конечно, все это происходит как следствие того, что многие, многие украинцы видят свое будущее в Европе, и они разочарованы результатами Вильнюсского саммита. Но мы надеемся, что диалог продолжится, что покой будет уважаться. Все проблемы можно решать таким способом, чтобы было хорошо для Украины, для граждан Украины и для Европы”, - прибавил Баррозу.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности. Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения.

Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.

При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились.