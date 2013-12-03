Посол говорит, что Янукович сегодня прибудет в Китай

Президент Украины Виктор Янукович сегодня прибудет в Китай с государственным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил посол Украины в КНР Олег Демин.

Он подтвердил информацию, что Янукович уже вылетел из Киева.

"Китай - это наш большой добрый друг и стратегический партнер. И отношения с Китаем являются вообще для нас очень приоритетными", - сказал посол.

Программой визита предусмотрено, что 4 декабря Президент Украины встретится с руководителем провинции Шеньси и города Сиань, а также посетит музей терракотовых воинов и коней императора Цинь Ши Хуанди, который считают самым большим на планете.

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5 декабря начнется программа государственного визита, в ходе которой глава Украинского государства встретится с высшим руководством КНР, в частности, с председателем КНР Си Цзиньпином. В этот же день Янукович примет участие в бизнес-форуме.

В ходе государственного визита планируется подписать ряд двусторонних документов, направленных на углубление стратегического партнерства и развитие экономического сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, час назад лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что Президент Украины Янукович еще не отбыл с визитом в Китай и сейчас митингующие пойдут в Администрацию Президента с требованием подписать указ об отставке правительства.