Баррозу примет делегацию Украины для обсуждения ассоциации с ЕС

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу согласился принять "на должном уровне" специальную делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, сообщает Европейская комиссия.

Однако , отмечается в сообщении на сайте ЕК, Баррозу исключил возможность новых переговоров по тексту Соглашения, которое уже было парафировано.

"Во время телефонного разговора Президент Украины поросил Европейскую комиссию принять делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

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Президент Баррозу подтвердил готовность Европейской комиссии принять такую ​​делегацию на должном уровне. Он подчеркнул, что Европейская Комиссия готова обсуждать аспекты воплощения соглашений, которые уже парафированы, но не обновлять какие-либо переговоры.

"Эти условия были приняты Президентом Януковичем и было решено, что время и уровень консультаций должны быть согласованы через соответствующие дипломатические каналы ", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Власть Украины мотивировала отказ от подписания большими экономическими потерями, которые якобы понесет Украина после внедрения зоны свободной торговли с Евросоюзом и в связи с внедрением Россией защитных мероприятий.

Перед этим премьер-министр Украины Николай Азаров публично заявил, что для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза необходимо 165 млрд евро в течение 10 лет. В ЕС размер суммы вызвал удивление. Европейский комиссар по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле назвал ее необоснованной и спекулятивной.

1 декабря первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов сообщил, что Украина рассчитывает получить от Европейского Союза кредитные линии на сумму 10 млрд евро и разработать "дорожную карту" относительно подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Он отметил, что еще в сентябре размер такого кредита мог бы составить 3-5 млрд евро, однако из-за изменения ситуации необходимость в средствах увеличилась. "Приблизительно в сентябре я подавал расчеты, нам достаточно было 3-5 млрд евро - это та сумма, которая дала бы возможность нас поддержать, чтобы запустить модернизацию и начать работать... Сегодня кризис углубился, нужно опять сделать расчеты и выйти на какую-то сумму, но это не сумма 160 млрд евро”, - отметил Арбузов.

При этом он допустил, что размер суммы может составлять 10 млрд евро. “Это 10 млрд евро, возможно. Да и то, мы просили кредитные линии: когда придет время возвращать, мы вернем", - сказал первый вице-премьер.

Напомним, после отказа правительства Азарова от евроассоциации 21 ноября по всей Украине начались массовые акции протеста граждан. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Акции протеста продолжаются.