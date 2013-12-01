МИД: Украина возобновит переговоры с ЕС о подписании Соглашения об ассоциации

Об этом в эфире программы "ТСН-Тиждень" заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Он отметил, что планируется обсуждение стоимости газа и вопросов финансовой помощи международными организациями. Также стороны должны рассмотреть проблему падения товарооборота между Украиной и ЕС.

О формате переговоров Кожара ничего не сообщил.

Как известно, на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе украинская власть не подписала Соглашение об ассоциации, вместо этого предложила представителям ЕС вариант приобщения России к обсуждению положений Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Европейские должностные лица на такое предложение не согласились.

С 21 ноября по всей стране длятся проходят в поддержку евроинтеграции Украины.

В ночь на 30 ноября «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

Сегодня, 1 декабря, на улицы столицы вышли до 500 тысяч граждан. Многолюдные акции состоялись также в регионах Украины и за рубежом.