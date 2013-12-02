Польша планирует подготовить новый план евроинтеграции Украины

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил Президент Польши Бронислав Коморовский сегодня после заседания Совета национальной безопасности страны, которое было посвящено обсуждению последних событий в Киеве.

"Мы договорились с главой правительства, что возьмемся за создание нового плана действий Польши как в контексте общеевропейском и целого западного мира, так и в контексте Украины и польского соседства в этой новой реальности после саммита в Вильнюсе", - сказал Коморовский.

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"Мы по-прежнему убеждены, что это большой вызов, но также большая ответственность – работа Польши, направленная на успех "Восточного партнерства", особенно с учетом Украины", - отметил глава Польского государства.

В свою очередь, глава польского правительства Дональд Туск назвал задачей поляков позаботиться о том, чтобы "большая игра относительно будущего Украины не завершилась драматическим и неожиданным финалом".

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Туск также подчеркнул важность общей позиции польских политиков в деле Украины, назвав подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации украинцев с Евросоюзом заслугой 20-ти лет деятельности польских политиков.

В сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности Польши не участвовал лидер крупнейший оппозиционной польской партии "Закон и справедливость" (PIS) Ярослав Качинский.

Пресс-секретарь партии Анджей Дуда объяснял накануне заседания отсутствие Качинского на этом мероприятии тем, что лидер PIS не разделяет неэффективную, по его мнению, политику польской власти относительно Украины.

Кроме этого, он отметил, что Совет национальной безопасности является лишь совещательным органом, который не имеет полномочий принимать обязующие решения, заявив, что этот институт служит лишь для улучшения имиджа Президента Польши.